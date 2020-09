Mas: «De vegades penso que ERC defensa el que jo defensava anys enrere»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha afirmat que de vegades pensa que ERC defensa el que ell defensava anys enrere i ha remarcat que mentre els republicans aposten per un referèndum acordat, ell proposa una fórmula que passa per la "renúncia de les dues parts". És a dir, un referèndum amb dues preguntes, sobre l'autogovern i sobre la independència, perquè inclogui la que vol l'Estat i la que vol el Parlament.En una entrevista a Ser Catalunya, Mas ha acceptat una reforma del delicte de sedició perquè els polítics independentistes surtin de la presó i ha donat per fet que la via de l'amnistia no és possible. "Si és l'única via possible en aquest moment, millor això que res", ha conclòs en referència al delicte de sedició.Segons Mas, si tant l'Estat com la Generalitat es mantenen en la línia vermella no hi ha possibilitat d'un acord. I davant d'aquesta situació, aposta per un referèndum amb una doble pregunta i, per tant, amb dues vies diferents per implementar el resultat, depenent de qui guanyés. A partir d'aquí, segons ha defensat, s'hauria de trobar la via legal per implantar el resultat. Una proposta que, segons l'expresident de la Generalitat, és diferent de la que proposa ERC.Pel que fa al concepte de "confrontació intel·ligent" que defensa JxCat, Mas ha insistit que cal saber què vol dir. I ha considerat que tant la consulta del 9-N del 2014 com l'1-O del 2017 van ser "confrontació intel·ligent". En canvi, segons Mas, no ho va ser la declaració unilateral d'independència del Parlament.L'expresident de la Generalitat ha defensat la seva gestió al capdavant del Govern durant l'anterior crisi econòmica amb les retallades assegurant que "no hi havia més remei". Segons Mas, li va tocar fer el que no havien fet abans els altres. "Em vaig convertir en l'ase dels cops. Tinc la consciència que vam fer el que podíem dins el marge que teníem", ha assegurat.I ha preguntat per què amb sis anys de creixement econòmic no hi ha hagut temps per revertir les retallades. Una pregunta que, segons ha puntualitzat, no dirigeix a Carles Puigdemont i Quim Torra, sinó a la gent que s'instal·la en la "crítica fàcil i la demagògia".Preguntat per si és partidari que es modifiqui el delicte de sedició abans de les eleccions, Mas ha considerat que s'ha de dir que no és la mesura correcta ni la que es vol però que "si serveix perquè els presos surtin, millor això que res"."No és la via i no és el que fa justícia. El que fa justícia és l'amnistia, que és el que seria convenient. Però com que això no ho faran, si no fan res, els presos seguiran tancats. Com que jo vull que surtin i convé que surtin, dient que no ens agrada i que no es just, millor això que no pas que es quedin a la presó", ha argumentat.

