Lleuger encariment dels lloguers a Catalunya durant l'agost

El preu de l'habitatge de lloguer va pujar una dècima a l'agost en relació al juliol però va baixar un 0,3% respecte el mateix mes del 2019, segons les dades de l'Índex Immobiliari de Fotocasa. Concretament, la mitjana s'ha situat en un 14,41 euros per metre quadrat, xifra que suposa un 34% superior a la mitjana de tot l'Estat, que és de 10,74 euros per metre quadrat.Pel que fa les quatre demarcacions catalanes, Barcelona és on la mitjana del preu de lloguer per metre quadrat és més elevada, amb 15,49 euros. Tarragona és on més va pujar respecte al juliol, amb un 2%, seguit de Lleida i Barcelona, ambdues, amb un 0,1% més. A Girona, es manté estable.Pel que fa el preu per metre quadrat a l'agost, el municipi amb major preu de lloguer entre els analitzats per l'informe de Fotocasa és Barcelona capital, amb 16,73 euros al mes; seguit de Castelldefels, amb 15,67 euros per metre quadrat i Gavà, amb 15,20 euros. D'altra costat, la ciutat més econòmica és Lleida capital, amb 6,91 euros per metre quadrat al mes.Aquest dimarts la immobiliària Barnes ha fet públic el seu pronòstic d'evolució de preus de compravenda d'habitatges. La previsió és una rebaixa del 20% al 30% els pròxims mesos.La immobiliària subratlla que el mercat Premium és cada dia més assequible i amb un "absolut protagonisme" del comprador local davant l'absència dels clients estrangers.L'habitatge més demandat en el mercat de gamma alta es busca com a residència principal, que tingui uns 150 metres quadrats, amb tres habitacions, dos lavabos i zones exteriors. Les zones preferides són la zona alta de Barcelona i l'Eixample, ja que s'hi valora la tranquil·litat i la seva seguretat. Segons Barnes, els clients busquen habitatges reformats o en bon estat però no descarta adquirir-ne per reformar a canvi d'una rebaixa notable en el preu.

