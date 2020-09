El judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils començarà el 10 de novembre

El judici als atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils començarà el 10 de novembre a l'Audiència Nacional. Els tres supervivents de la cèl·lula gihadista seran jutjats per pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i estralls en grau de temptativa, però no per assassinat. Amb la instrucció tancada, el jutge ha conclòs que es va formar una cèl·lula terrorista liderada per l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, que va radicalitzar el grup de joves per perpetrar l'atemptat.La Fiscalia demana penes d'entre 8 i 41 anys de presó: concretament, 8 anys per a Said Ben Iazza com a col·laborador, 36 per a Driss Oukabir i 41 per a Mohammed Houli, l'únic supervivent de l'explosió a Alcanar la nit abans dels fets. Cap d'ells va participar de manera directa en els atemptats i així justifica l'Audiència el fet que no se'ls jutgi per assassinat, cosa que ha indignat les víctimes. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tampoc acusaran d'assassinat. En el seu cas, el Govern demana 8 anys per Iazza i 44 per Oukabir i Houli. Barcelona eleva les penes i demana 8 anys per Iazza, 44 per Oukabir i 95 per Houli.Al judici, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas -també diputat de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats- exercirà d'acusació particular en representació de Javier Martínez, el pare del Xavi, el nen de tres anys mort el 17 d'agost a la Rambla. Aquesta part considera els acusats responsables penals dels assassinats d'aquell dia i demana presó permanent revisable per a dos d'ells. Vista com ha anat la instrucció del cas, l'advocat té poques esperances dipositades en el judici a l'Audiència Nacional.Cuevillas ha lamentat que "ens inadmeten bona part de la prova proposada", amb la qual cosa el camí cap als tribunals europeus queda "més desembarassat". En la seva resolució, l'Audiència Nacional també conclou que no és el moment processal per sol·licitar la responsabilitat civil directa o subsidiària de l'Estat, com fan algunes acusacions.Amb la instrucció tancada, el jutge ha conclòs que es va formar una cèl·lula terrorista liderada per l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, que va radicalitzar el grup de joves per perpetrar l'atemptat. En el seu documentat llibre Sense por de morir (Pòrtic), la periodista Anna Teixidor presenta una acurada cronologia dels fets des del moment que Es Satty surt de la presó de Castelló, on complia condemna per tràfic de drogues, l'abril de 2014, fins a la detenció de l'últim membre de la cèl·lula, el 22 de setembre de 2017. El 27 de març de 2015, Es Satty crea un grup de WhatsApp amb 27 joves de Ripoll per "parlar sobre les coses de l'Islam". En aquest grup hi són alguns dels membres del grup que atemptarà. Els plans per matar es comencen a preparar l'octubre del 2016.La idea del grup era dur a terme un atemptat amb explosius, per això durant els mesos previs es fan diverses cerques sobre com fabricar-ne. L'accident a la casa d'Alcanar va obligar a canviar els plans inicials. En aquella explosió, la nit del 16 d'agost, van morir diversos membres de la cèl·lula, entre ells Es Satty.Després de l'explosió a la població de l'Ebre es precipiten els esdeveniments. Amb la detenció dels principals sospitosos -set membres de la cèl·lula van morir i tres s'asseuran al banc dels acusats- van començar a sortir les intencions reals dels acusats. Explosions en monuments emblemàtics com la Sagrada Família, atemptats suïcides... Tot plegat, amb el dubte sobre les connexions internacionals dels joves de Ripoll i l'imam. Està documentat que Es Satty havia treballat a Bèlgica i, de fet, un viatge seu a aquest país suposa l'acceleració dels preparatius de l'atac, el març de 2017. Els joves de Ripoll també fan viatges a l'estranger, concretament a Bèlgica i França.

