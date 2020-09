Assalta l'habitatge d'una àvia de 85 anys, l'agredeix i li roba 135 euros

Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut a Elda (el Vinapoló Mitjà) un jove per assaltar de matinada la casa d'una dona de 85 anys quan aquesta dormia. El noi va amenaçar la víctima i li va causar lesions per a què li entregués els diners que tenia a casa. El detingut es va emportar finalment 135 euros.La policia li atribueix un delicte de robatori amb violència i intimidació, ha explicat el cos en un comunicat. Segons diu la nota, el nebot de la víctima va ser qui va demanar ajuda als agents al carrer, a pocs metres de l'habitatge. Segons va manifestar, la seva tia es trobava al domicili amb ferides que sagnaven de manera abundant. La policia va optar per avisar els serveis sanitaris.L'interior del domicili es trobava de potes enlaire i l'agredida va manifestar als agents que moments abans es trobava dormint al llit quan un jove s'havia introduït a la casa i li havia posat unes tisores al coll al temps que li demanava que li donés els diners que tenia a casa. Davant la resistència de la víctima, l'agressor li va causar lesions, fent-li diversos talls a la zona del coll, el pit i els avantbraços. Finalment, el lladre va fugir del domicili amb 135 euros.La dona va declara que l'agressor, tot i portar la cara tapada, li resultava familiar i li va semblar que era un veí. Així, va proporcionar als agents dades sobre la roba que portava i les característiques físiques.Amb aquestes dades, la policia va identificar l'assaltant, que va ser detingut unes hores després. Al seu domicili, hi van trobar les tisores, la roba amb restes de sang i els diners robats.El detingut només té 18 anys. Ha estat acusat dels delictes de robatori amb violència, violació de domicili i lesions.La víctima, per la seva banda, es troba ingressada a l'hospital on es recupera de les lesions sofertes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor