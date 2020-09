Torra s'acull al dret a no declarar en la segona causa per desobediència al TSJC

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha acollit al seu dret a no declarar en la segona causa per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La vista ha durat tres minuts i Torra ha arribat al tribunal acompanyat de la plana major de l'independentisme, amb Roger Torrent, Pere Aragonès, Meritxell Budó, Marta Vilalta, Albert Batet, Carles Riera, Elisenda Paluzie i Marcel Mauri, entre d'altres dirigents. A les portes del Palau de Justícia, un petit grup de persones s'ha concentrat per donar suport al president i demanar l'absolució dels quatre vaguistes del 8-N jutjats aquesta setmana a l'Audiència de Barcelona.Torra afronta a partir d'avui, també, la segona causa per desobediència per no haver retirat una pancarta per la llibertat dels presos polítics del Palau de la Generalitat, en aquest cas al setembre de l'any passat. Torra ha estat citat a declarar com a investigat al TSJC, el mateix tribunal que ja el va jutjar i condemnar a un any i mig d'inhabilitació pels mateixos motius. El president, que està pendent que el Tribunal Suprem decideixi sobre la seva inhabilitació en els propers dies, no ha resposta a cap de les parts. Tampoc a la seva defensa, exercida pels advocats Gonzalo Boye i Isabel Elbal.La història es repeteix. Torra ja va ser jutjat a finals de l'any passat al TSJC per no haver retirat en els terminis establerts la pancarta a favor dels presos i els exiliats. El tribunal, presidit per Jesús María Barrientos, el va condemnar a una pena d'inhabilitació i una multa, i la sentència va comportar la retirada de l'escó de Torra al Parlament. La defensa del president va presentar recurs al Suprem, que va celebrar la vista la setmana passada i ara haurà de prendre una decisió que tot apunta que serà en el sentit de ratificar la seva inhabilitació. Un cop sigui inhabilitat, s'obrirà a Catalunya un escenari incert que podria desembocar en eleccions de cara al febrer de l'any vinent. Els partits independentistes ja negocien com funcionarà el Govern en cas que el president sigui cessat en el càrrec. En qualsevol cas, Torra, centrat des de fa setmanes en la gestió de la pandèmia, que ha repuntat en aquests últims dies, declararà com a investigat aquest matí al Palau de Justícia de Barcelona. El president va desobeir l'ordre del TSJC de retirar la pancarta i el llaç groc de suport als presos del Palau de la Generalitat. La pancarta finalment va ser retirada per part de dos treballadors de la Generalitat després que el TSJC hagués ordenat als Mossos la seva "retirada immediata".L'origen del cas és una denúncia de l'entitat Impulso Ciudadano, vinculada a Ciutadans. En tot moment Torra va denunciar que s'estava vulnerant el dret a la llibertat d'expressió i opinió, un dels arguments que també va utilitzar en el judici per la primera causa per desobediència. La vista s'havia de celebrar el 29 de juliol, però finalment es va canviar per aquest dimecres. El tribunal també ha acceptat que Impulso Ciudadano es personi com a acusació particular.

