VÍDEO Aquest és l'assaig de la coral de Sallent que ha provocat 26 contagis

El brot de coronavirus que es va detectar divendres passat en nou integrants del cor The River Troupe Gospel de Sallent ha contagiat ja fins a un total de 26 persones, totes elles membres del grup o familiars directes, segons ha confirmat al'Ajuntament de Sallent. Tots els contagiats són assimptomàtics o presenten símptomes lleus.Inicialment, nou membres del cor van donar positiu per coronavirus i la resta van ser aïllats pendents de realitzar-se les proves PCR, que finalment han donat positiu en 17 casos més, inclosos alguns familiars directes. La transmissió s'hauria produït durant un assaig de la coral, en un local tancat i sense mascaretes, previ al concert que van oferir amb motiu de la Festa Major del municipi. En total, el cor tenia 36 integrants el dia de l'assaig general i, per ara, només sis han donat negatiu.En el seu moment, l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, va ressaltar que el concert de la coral es va fer amb "totes les mesures de seguretat" i a l'aire lliure. Segons les autoritats sanitàries, va puntualitzar, "el risc de transmissió del virus al públic és mínim o inexistent". En aquest sentit va voler deixar clar que, malgrat el succés, el consistori seguirà apostant per "la cultura segura".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor