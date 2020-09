Augment brusc del risc de rebrot a Catalunya

Fort augment del risc de rebrot a Catalunya, que puja 18 punts aquest dimarts i arriba als 186,86. La velocitat de contagi (Rt) també creix 0,13 i es posa per sobre d'1 (1,13). Són les últimes dades proporcionades pel Departament de Salut.En les últimes 24 hores s'han declarat 881 nous casos confirmats per PCR de Covid-19, i s'ha elevat la xifra total als 131.486. Son 68 positius menys que els informats dilluns. La xifra de casos amb totes les proves és de 155.527 (938 més en les últimes hores).Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.250 persones per coronavirus a Catalunya, 6 més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en 20 persones i ara són 808, dels quals 135 estan a l'UCI, un més que fa 24 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor