Descobreixen la causa de la misteriosa mort de 330 elefants a Botswana

Un bacteri transmès per l'aigua és el culpable de la misteriosa mort de 330 elefants a Botswana , segons ha informat el Govern del país després de setmanes d'incertesa respecte a la causa de la mort dels animals.L'anàlisi de dades recollides dels cadàvers, el sòl, la sang i mostres de les acumulacions estacionals d'aigua de les que bevien els paquiderms ha permès "detectar i diagnosticar els cianobacteris", segons el veterinari de el Departament de Vida Silvestre i Parcs Nacionals, Mamadi Reuben.L'expert ha destacat que el bacteri, que viu a les aigües del Delta de l'Okavango, pot produir toxines mortals, i que han detectat que els elefants mostraven signes de col·lapse del sistema nerviós.Reuben també ha afegit que altres animals que van beure de la mateixa font d'aigua poden no haver tingut els mateixos efectes perquè els "utilitzen les seves trompes per accedir a l'aigua sota la superfície, on resideix el bacteri"."També hem descobert que quan aquestes acumulacions van començar a assecar-se al juny, la mortalitat va cessar. Sabem que l'estació plujosa és a tocar i estem treballant per assegurar que no es registren més morts d'elefants en aquesta zona", detalla.Botswana és coneguda per la seva naturalesa i és una destinació turística popular per la seva vida salvatge. L'aixecament de la prohibició de la caça d'elefants l'any passat va causar la indignació internacional, mentre que el president de país, Mokgweetsi Masisi, va assegurar que la caça era "necessària" per mantenir la població d'elefants de prop de 130.000 exemplars "sota control".

