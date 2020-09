Canadell afirma que el futur de l'economia catalana no passa per Espanya i cal «mirar més enllà»

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha afirmat aquest dimarts que el futur de Catalunya no passa per un estat com Espanya, que tindrà enormes dificultats per sortir d'aquesta crisi. Ha recordat les previsions del Fons Monetari Internacional del juny passat, que assenyalava que l'estat espanyol patiria la pitjor caiguda de l'economia europea, i ha reclamat "mirar més enllà".Ha explicat que fa 25 anys, Catalunya venia el 63% dels seus productes a l'estat espanyol a invertir la tendència, i que l'any passat el 64% del que venia ho feia a la resta del món. "La internacionalització, anar a vendre pel món, és la solució", ha dit. El mercat mundial, ha afegit, és 60 vegades més gran que l'espanyol.Canadell ha dit que davant una crisi com l'actual, només hi ha dos camins: continuar igual o apostar fort per la innovació, que és un camí que entronca amb la tradició de l'economia catalana i la seva capacitat per transformar-se. Una transformació que al llarg de la història s'ha fet "amb situacions polítiques poc o gens favorables, amb guerres, atacs constants del govern de l'Estat, assassinats, inhabilitacions, i exilis dels nostres presidents".El dirigent cameral ha intervingut en el saló BizBarcelona de la Fira i ha destacat que "la clau per superar aquesta situació són les idees". Ha posat Israel i Estònia com a referents per un país com Catalunya, per volum, població i cultura empresarial. Ha explicat que Israel, amb 9 milions de persones, disposa de 3.000 start-up actives i en genera unes 600 a l'any, mentre que Catalunya en té 1.500, però en genera només unes 200 a l'any."En caldrien 400 més cada any, de strat-up", ha assegurat Canadell. Això malgrat que, segons l'indicador Startup Heatmap Europe, Barcelona és la tercera ciutat preferida per ubicar una start-up, tan sols per darrere de Londres i Berlín. Sobre Israel i Estònia, ha recordat que són països creats el segle passat amb voluntat d'apostar fort pel talent.Joan Canadell ha subratllat que l'economia catalana està enfocada cap a l'emprenedoria del coneixement i la tecnologia, i n'ha destacat tres qualitats: la resiliència, la persistència i la visió. Ha dit que Catalunya ha de ser un país que inverteixi en innovació i amb una economia amb més valor afegit. Ha destacat el pla Catalunya 2030 elaborat per la Cambra.Canadell, com ha fet des de l'inici de la pandèmia, ha insistit en la idea que la crisi és "una oportunitat per forjar un nou model econòmic de país". Ha enumerat les principals iniciatives llançades des de l'entitat, com la Llotja Virtual i la campanya "Que cap empresa tanqui", un primer pas per assolir "que cada empresa avanci".

