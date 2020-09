​La tardor arriba amb més inestabilitat

I sembla que el moviment meteorològic continuarà les següents jornades: pic.twitter.com/f7ROrvwRh9 — Meteocat (@meteocat) September 21, 2020

Avui, a les 15.31 hores, arriba la tardor. I ho farà amb inestabilitat, no tanta com ahir, però el temps no farà net fins d’aquí uns dies almenys.Aquest dimarts ens hem despertat amb les temperatures més baixes i amb una mica més de calma, amb algunes boires. Al llarg del matí hi haurà estones de sol arreu del país, però a la tarda tornaran les pluges.Així, a partir del final del matí s'esperen xàfecs d'intensitat entre feble i moderada al Pirineu, comarques de Girona, i al prelitoral, preferentment a l'extrem nord i sud, que acumularan quantitats entre minses i poc abundants. En alguns punts, però, poden anar localment acompanyats de tempesta i pedra.Aquest dimecres, moltes estones de sol arreu del país, amb temperatures una mica més altes i sense pluges. Només poden caure alguns ruixats de matinada a la costa de Barcelona i a la tarda al Pirineu.Dijous tornarà la inestabilitat a la tarda, amb tempestes a gairebé tot el país: Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, Ponent, Catalunya central i extrem sud.El cap de setmana, a partir de divendres, estarà marcat per la baixada de les temperatures. No s’esperen pluges.

