El tinent fiscal del Suprem denuncia la «contaminació ideològica» de dos fiscals del procés

El tinent fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas, ha denunciat la "contaminació ideològica" de dos dels fiscals del procés. Ha assegurat que Consuelo Madrigal i "un altre company" -algunes veus apunten que podria ser Fidel Cadena- van intentar influenciar-lo en relació a les querelles contra el govern espanyol per la gestió de la pandèmia. "Amb aquesta tropa jo no puc anar a la guerra", ha dit Navajas en una entrevista a Onda Cero. Els fiscals del procés van ser quatre: Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena i Consuelo Madrigal. Madrigal, de fet, va ser fiscal general de l'Estat durant la darrera etapa del PP a la Moncloa.Navajas ha explicat que quan van començar a presentar-se querelles contra el govern espanyol alguns fiscals van anar al seu despatx per intentar influenciar-lo sobre el fons de la qüestió. "Són fiscals d'altíssima consideració, però en aquest asumpte concret estan contaminats ideològicament", ha dit el tinent fiscal. Els fiscals del Suprem, i concretament els fiscals del procés, són considerat un cos d'elit amb molt poder dins de l'estructura de la Fiscalia. De fet, han estat des de fa anys l'actor més bel·ligerant contra l'independentisme i continuen assegurant que els fets de la tardor de 2017 van ser una rebel·lió.El tinent fiscal ha criticat que Madrigal publiqués una escrit contra el govern espanyol i ha recordat que això podria haver estat objecte d'un expedient disciplinari perquè els fiscals tenen "absolutament prohibit felicitar o censurar" les autoritats polítiques. "Aquesta persona està absolutament contaminada", ha insistit. Navajas ha admès que fiscals i jutges tenen ideologia i poden sentir-se més còmodes amb un govern o amb un altra, però ha remarcat que un dels valors més importants del ministeri públic és "l'objectivitat i la imparcialitat". "El que no pot fer un fiscal és que la seva ideologia passi del cap al paper. Ha de desprendre's de la seva ideologia i si no s'hi veu capaç, que demani el relleu i s'abstingui", ha reblat.

