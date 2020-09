Catalunya ha fet prop d'un milió i mig de proves PCR des de l'inici de la pandèmia, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Sanitat. En la darrera setmana la xifra ha estat de 84.225, un 6% més que la setmana anterior. La taxa de PCR per cada mil habitants va ser de 196,61.Així, l'única comunitat que supera Catalunya en nombre de proves PCR és la de Madrid, que fins al 17 de setembre n'havia fet 1.533.078. L'última setmana se'n van fer 139.792, un 10% més que la setmana anterior, amb una taxa de PCR per cada mil habitants de 229,31.Al conjunt de l'Estat la xifra total de proves PCR des de l'inici de la pandèmia és de 8.582.722, prop de 700.000 de les quals l'última setmana, amb una taxa PCR per mil de 182,22.

