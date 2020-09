VÍDEO Ayuso respon a Torra: «Catalunya és Espanya»

Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) en el @telediario_tve, sobre las declaraciones de Torra:



"Yo jamás haría estas declaraciones. Sí he recomendado y recomiendo a la gente que siga yendo a Cataluña y que siga apoyando a los catalanes"



📺 https://t.co/dc7py4qJlw pic.twitter.com/91D9Rj1yq0 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 21, 2020

La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestat aquest dilluns al seu homòleg de la Generalitat, Quim Torra, que “Catalunya és Espanya i Madrid estarà a disposició dels catalans sempre”. Ayuso surt així al pas de la recomanació de Torra als catalans de no viatjar a Madrid a causa de la pandèmia de la Covid-19, que ha obligat a restringir els moviments a 37 zones bàsiques sanitàries de la comunitat madrilenya.En una entrevista a TVE Ayuso ha lamentat les declaracions de Torra i ha afirmat que ella recomana a la gent que segueixi “anant a Catalunya i donant suport als catalans”, i ha afegit no se n'alegra “quan a ells els ha anat pitjor” tal com no ho va fer, ha assegurat, “per la fuita massiva d'empreses a Madrid”.“Catalunya és Espanya, li agradi o no”, ha reiterat Ayuso per afegir que considera més efectiu que les comunitats es donin suport que no pas “fer terrer, això és meu i només meu”. Per això ha advertit que “el que importa a una comunitat importa a les altres” i ha advocat perquè s'ajudin les unes a les altres en lloc de “llançar aquests missatges”.Cal recordar que Torra ha recomanat aquest dilluns no viatjar a Madrid excepte que sigui per un cas excepcional i amb mesures de prudència. El cap de l'executiu també ha avançat que el Govern es planteja ampliar mesures de restriccions a Catalunya com tancar parcs infantils per evitar aglomeracions i ha demanat que es baixi el "ritme social".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor