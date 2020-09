Investigadors descobreixen una nova alteració en el cervell de les persones amb Alzheimer

Investigadors espanyols han descobert una nova alteració al cervell de les persones que pateixen Alzheimer, una malaltia de la qual l'origen segueix sense estar del tot clar. Una de les qüestions clau d'aquesta malaltia és la de desxifrar per què en el cervell de les persones amb Alzheimer augmenta la producció de beta amiloide, la proteïna que produeix l'efecte tòxic i desencadena la patologia.Per tractar d'esbrinar-ho, fins avui dia les investigacions han centrat l'atenció en els fragments de la Proteïna Precursora Amiloide (APP), però els resultats han estat molt desesperançadors. "Aquesta proteïna es processa tan de pressa que els nivells en el líquid cefaloraquidi o en el plasma no reflecteixen el que passa realment al cervell", explica Javier Sáez-Valero, investigador a l'Institut de Neurociències d'Alacant, mixt del CSIC i la Universitat Miguel Hernández.Sáez Valero i el seu laboratori han dut a terme un abordatge innovador que és molt prometedor per esbrinar més coses sobre la malaltia: "Hem descobert que la glicosilació del precursor amiloide en el cervell de malalts d'Alzheimer està alterada. I per tant està sent processat probablement d'una manera diferent. Creiem que aquesta manera diferent de processament és el que provoca que hi hagi més beta-amiloide, i que es desencadeni la patologia ". Els resultats s'han publicat a la revista Alzheimer' s Research & Therapy.

