Preacord entre el govern espanyol i els agents socials per regular el teletreball

El govern de Pedro Sánchez ha tancat aquest dilluns un preacord amb sindicats i patronals per regular el teletreball. Fonts sindicals han explicat que el pacte haurà de ser ratificat per les parts i que el govern preveu dur-lo als Consell de Ministres abans d'anar al Congrés dels Diputats.Aquest matí, l'executiu estatal i els sindicats de l'àmbit de les administracions públiques han signat l'acord sobre una figura laboral que ha agafat volada a causa de la pandèmia. A l'espera de saber els detalls del preacord que ara s'ha aconseguit per a la resta de sectors -les diferents parts estan acabant de perfilar el text-, l'esborrany que treballava l'executiu establia treball a distància "un mínim del 20%" de la jornada o "el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte".En termes generals, el treball a distància serà considerat voluntari i reversible. La futura llei distingeix entre treball a distància (activitat laboral des del domicili o el lloc triat pel treballador, amb caràcter regular); teletreball (treball a distància realitzat exclusivament o de manera prevalent per mitjans i sistemes informàtics o telemàtics), i treball presencial (el que es presta en el centre de treball o en el lloc que triï l'empresa).Els empleats que treballin a distància tindran els mateixos drets que els presencials i no podran sofrir perjudici de les seves condicions laborals, incloent-hi retribució, estabilitat en l'ocupació, temps de treball, formació i promoció professional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor