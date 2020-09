VÍDEO Tornen les carreres il·legals de matinada a la Rabassada

La carretera de la #Rabassada se convierte los fines de semana en un circuito de carreras improvisado, poniendo en peligro la vida de los conductores.



Desde @PPBarcelona_ pedimos a @AdaColau más control de @barcelona_GUB para erradicar este grave problema de seguridad vial. pic.twitter.com/say4pbiUgn — Óscar Ramírez Lara (@oramirezlara) September 16, 2020

El regidor del PP a Barcelona, Óscar Ramírez Lara, ha denunciat públicament les carreres il·legals que s'organitzen a la carretera de la Rabassada, que uneix Sant Cugat i Barcelona, durant la matinada dels caps de setmana.En una piulada amb imatges gravades dissabte passat, el president del PP de Barcelona assenyala que la carretera esdevé "un circuit improvisat que posa en perill la vida dels conductors" i exigeix al govern d'Ada Colau "més control per erradicar aquest greu problema".No és la primera ocasió que es fa ressò d'aquests actes, que es porten produint des de fa diversos anys al mateix punt. Segons ha apuntat el RACC en el seu estudi d'avaluació de les carreteres de l'Estat en diversos anys consecutius, la Rabassada és la carretera més perillosa de Catalunya i on més probabilitats hi ha de patir un accident greu o mortal.

