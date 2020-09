Un jove de 32 anys atropella amb el cotxe la seva parella a Girona i fuig

La Policia Municipal de Girona ha detingut un jove de 32 anys per atropellar de manera intencionada la seva parella. Els fets han tingut lloc aquest diumenge pels volts de les deu del matí al carrer Cerverí. L'agressor, que circulava en un tot terreny, va atropellar la víctima i després va fugir del lloc amb el cotxe.La dona, segons informa el SEM, va resultar ferida menys greu i la van portar fins a l'hospital Trueta de Girona, on va quedar ingressada. Aquest dilluns l'han traslladat a l'hospital de Sant Celoni, que és el seu centre de referència per veïnatge.