VÍDEO Enxampen el programa d'Ana Rosa manipulant: imatges de la Xina com si fossin de l'Estat

Las disculpas de ANA ROSA QUINTANA por el error de #ElprogramadeAR al poner imagenes de China como si fuera #Madrid #Television pic.twitter.com/8zL53WvpuA — MASPITV (@TVMASPI) September 18, 2020

Noves crítiques contra El programa de Ana Rosa per col·locar diverses imatges dels hospitals de la Xina en una informació sobre l'estat de les instal·lacions sanitàries de Madrid. L'espai matinal de Telecinco va rebre fortes crítiques per part dels espectadors i dels usuaris de les xarxes, que es van adonar que la gran majoria de lletres que apareixien estaven en xinès.La mateixa Ana Rosa es va disculpar pels fets i per emetre unes imatges que no corresponien amb la informació que s'estava donant, sobre la situació a Madrid. Tot i això, aquesta setmana segueixen reivindicant els errors d'aquesta peça de Telecinco com una "manipulació informativa" a l'hora d'explicar la situació real dels hospitals madrilenys.

