Brussel·les tindrà en compte el cas de Puigdemont en la revisió de l'aplicació de les euroordres

Brussel·les tindrà en compte el cas de l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont en la revisió de l'aplicació de les euroordres a Bèlgica i Alemanya. "Estem revisant la transposició completa i conforme de la normativa europea a Bèlgica i Alemanya i posarem particular atenció en aquest tipus de casos individuals", ha dit l'eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, en referència al cas català, que ha protagonitzat un debat a l'Eurocambra sobre l'informe provisional de les euroordres. Per contra, Reynders ha expressat les seves reticències a ampliar la llista de delictes que permeten l'extradició automàtica com demana PP, Cs i Vox arran del cas de Puigdemont."S'ha d'anar amb compte abans de treure conclusions a partir de casos individuals", ha assegurat el liberal belga. Així, la Comissió Europea per ara es mostra més partidària de millorar la implementació de les euroordres supervisant els estats que de reformar el sistema. En aquest sentit, Reynders ha recordat que Brussel·les pot obrir un expedient als estats de la Unió Europea que no les apliquin bé. "No dubtarem en iniciar un procediment d'infracció quan no s'implementi adequadament", ha avisat.El Comitè de Llibertats Civils, Justícia i Interior ha debatut aquest dilluns un esborrany d'informe sobre les euroordres, redactat per un eurodiputat del PP i amb la participació de Cs i Vox, que es votarà un cop els grups presentin les seves esmenes. L'informe només serà una recomanació a la Comissió Europea, que no està obligada a impulsar cap reforma.

