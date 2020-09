Una empresa catalana desenvolupa un lector de tests de Covid-19 capaç de quantificar el grau d'infecció

La firma exporta el 95% de la producció, i en el cas concret del lector de tests ràpids de covid-19 en ven als EUA, a l'Índia, a Singapur, a Taiwan, a Itàlia o a Bèlgica, entre d'altres països. A Espanya hi ha un parell d'empreses que hi estan interessades, però de moment no està tenint una difusió molt extensa, atès que una de les dues és petita i la segona està en procés de desenvolupament d'un test ràpid propi.Vicenç Font, cap d'operacions d'IUL, ha explicat a l'ACN que tant el test com el lector tenen un preu molt més assequible que la PCR, i ha indicat que permetria saber si una persona està infectada o no en un quart d'hora, “el temps que necessita el test, perquè la lectura que en fa el lector tarda segons”.El nou lector es pot acoblar a la majoria de tests ràpids que s'utilitzen actualment. IUL va desenvolupar l'aparell fa dos anys a partir d'un altre lector propi ideat cinc anys enrere per al camp de la veterinària. L'empresa utilitza la impressió en 3D per fabricar els lectors.IUL és una empresa familiar fundada el 1987 que dissenya, produeix i comercialitza solucions d'automatització per a laboratoris de microbiologia. Actualment compta amb una plantilla de 40 treballadors i té presència en més d'un centenar de països.