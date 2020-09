Una nena de sis anys demana auxili mentre maltracten la seva mare: «Ajuda, la mataran»

Agents de la Policia Local de Manresa van detenir dissabte al migdia un home acusat de violència masclista després de veure com la filla de 6 anys de la víctima demanava auxili a peu de carrer.Sobre dos quarts de tres del migdia, una patrulla de la Policia Local que realitzava tasques de seguretat ciutadana al centre de la ciutat va veure al carrer Guimerà una nena petita demanant auxili a la via pública. "Socors, mataran la meva mare", deia, segons les fonts policialsEls agents van atendre la nena, qui els va indicar el pis on es trobava la seva mare. Quan van pujar-hi, van escoltar-hi cops i crits. L'home que hi havia al domicili estava molt agressiu i havia llançat objectes contra la mare i la menor, i també va empentar els agents quan hi van arribar.L'agressor, exparella de la víctima, va ser detingut per un delicte de violència en l'àmbit de la llar. En previsió que pogués passar una situació com aquesta, la dona havia ensenyat la seva filla que si algun dia feia falta havia de sortir al carrer i demanar auxili, i així ho va fer.

