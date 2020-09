El govern de Colau assegura que l'Ajuntament atura el 90% de desnonaments

El govern d'Ada Colau reivindica que la unitat antidesnonaments evita aproximadament 9 de cada 10 desallotjaments previstos a la ciutat. Segons ha explicat la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, dels 82 desnonaments previstos la setmana passada a Barcelona només se'n van executar 10. "Per tant, s'ha aconseguit evitar el 90% dels desnonaments de la setmana anterior", ha apuntat.Martín ha explicat que dels 82 desnonaments, la unitat va tenir coneixement de 76. "Dels que teníem coneixement hem actuat amb tasques de mediació i diàleg previ en un 45% dels casos, i s'ha aconseguit evitar-lo". En el 55% restant, la unitat ha hagut de desplaçar-se a la porta de l'immoble per mediar.El moviment per l'habitatge, però, eleva la quantitat d'avisos de desnonament previstos per la setmana passada a Barcelona a 149.La regidora ha donat les dades durant una atenció als mitjans al Raval, des d'on també ha exigit al govern espanyol la moratòria del decret que prohibeix desnonaments a famílies vulnerables per una situació derivada de la covid-19.Martín ha recordat que el decret té vigència fins al 2 d'octubre i que a banda de prorrogar-lo cal també ampliar els supòsits per incloure a totes les famílies vulnerables, independentment de la causa de la seva vulnerabilitat. "No podem permetre que hi hagi famílies vulnerables de primera i de segona, totes han de veure com els seus desnonaments s'aturen", ha apuntat. La demanda d'ampliar la moratòria també l'ha verbalitzat la PAH aquest dilluns al matí amb concentracions a diverses ciutats de l'Estat.La regidora també ha criticat algunes actuacions dels Mossos d'Esquadra. "Hem vist actuacions molt dures dels Mossos amb càrregues contra persones que protegien els desnonaments", ha dit en relació a les càrregues de la setmana passada."La Generalitat ha de canviar la perspectiva de com actua", ha insistit instant el Govern a fer "un canvi de rumb" i potenciar la mediació. Així, ha demanat deixar de banda les càrregues "desproporcionades" contra les persones que van a les portes dels desnonaments a defensar famílies vulnerables perquè no es quedin al carrer.

