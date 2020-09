La Generalitat Valenciana invertirà 874 milions d'euros en hospitals i centres sanitaris

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dilluns una inversió de 874 milions d'euros per a un pla de construcció, ampliació i reforma de centres sanitaris per "garantir les noves necessitats assistencials".Puig, en discurs de debat de política general, ha assenyalat que una altra lliçó de la pandèmia ha estat que si els centres de salut són la porta d'entrada, aquesta porta ha de ser "sòlida, robusta, segura". Per això, ha recalcat que és "el moment d'una ambiciosa ampliació i reforma dels edificis" i de "modernitzar els equipaments".En concret, el pressupost per al pla de Primària és de 228 milions, mentre que el pressupost per al pla d'Hospitals és de 646 milions. En total, 874 milions.

