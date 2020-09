El Govern recomana no viatjar a Madrid i reforça el control a qui provingui de la comunitat

El Govern recomana no viatjar a la Comunitat de Madrid, que viu actualment una situació d'extrema alerta per la pandèmia. El president de la Generalitat, Quim Torra, critica que no s'hagin pres abans mesures més estrictes a la regió i demana als ciutadans no anar-hi si no és absolutament imprescindible.Torra ha demanat a Isabel Díaz Ayuso, que s'ha reunit aquest dilluns amb Pedro Sánchez per coordinar la lluita contra la Covid-19 , que no permeti sortir de Madrid a cap persona "si no es té la certesa que no té símptomes de la Covid".El president català ha anunciat que la Generalitat ha parlat amb Aena i Renfe perquè a les estacions amb connexió amb la capital espanyola i a l'aeroport de Barcelona es facin controls de temperatura a totes les persones provinents de la Comunitat de Madrid.A banda, Torra ha explicat que el Govern s'està plantejant noves restriccions a Catalunya, en cas que la situació epidemiològica torni a empitjorar, com per exemple el tancament dels parcs infantils per les "aglomeracions" que sovint es produeixen. "Hem d'abaixar el nostre ritme social perquè puguem mantenir el ritme labora, escolar i social que necessitem com a país".

