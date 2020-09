JxCat nega haver incomplert cap pacte per escrit en el litigi amb el PDECat

Elsa Artadi, vicepresidenta i portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), ha negat aquest dilluns que la seva formació hagi incomplert cap pacte per escrit signat amb el PDECat sobre l'ús del partit que opera sota les sigles de JxCat i que presideix Carles Puigdemont. Artadi s'ha referit en tot moment, a preguntes dels periodistes, al fet que no hi havia cap acord sobre "l'ús del partit", i ha apuntat que en les negociacions entre els actors no es va firmar cap pacte al respecte. Tot i això, Artur Mas i el PDECat assenyalen que JxCat sí que ha incomplert un acord que tenia a veure amb l'ús de la marca de Junts per Catalunya, cas judicialitzat i que aquest divendres es dirimeix als tribunals.En concret, el dia 25 se celebra una vista sobre les mesures cautelars davant la demanda presentada pel PDECat. Quina és la pel·lícula dels fets? El partit de David Bonvehí es queixa que Puigdemont i els seus afins es van fer el 27 de juny amb el control del partit anomenat Junts per Catalunya -fins aquell moment en mans de persones afins al PDECat- a través d'una assemblea telemàtica que consideren irregular. Aquesta assemblea telemàtica va permetre situar com a president del partit JxCat a Carles Valls, alcalde de Balenyà, que va alinear la formació -fins aquell instrumental- amb Puigdemont.Va ser clau el paper d'un advocat, Quim Jubert, que ja formava part de la direcció de la Crida -l'associació impulsada per l'expresident, Jordi Sànchez i el president Quim Torra- i ara implicat en la redacció de la ponència organitzativa de Junts. Artadi ha indicat que està convençuda que tots els passos es van fer de forma correcta i que, per tant, es desestimaran les cautelars. En cas d'acceptar-se, però, podria donar-se el cas que Puigdemont perdés el control d'un partit que va néixer com a instrumental, registrat per persones afins al PDECat, quan JxCat va néixer com a coalició.Artadi, en tot cas, ha culpat la formació de Bonvehí de "judicialitzar" el cas i que això fa imprevisible quines decisions pot prendre el jutge. La demanda es va interposar el 6 d'agost i es va comunicar a mitjans del mes passat a la direcció de JxCat, i va motivar una fuga massiva de càrrecs del PDECat cap al nou partit. Les més sensibles van ser les de Puigdemont i els presos polítics, mentre que Mas s'ha quedat on era. Les negociacions, en tot cas, continuen en marxa i una de les possibilitats que es planteja és que el PDECat no es presenti i dirigents del partit se sumin a la llista de Junts.

