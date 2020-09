El Sindicat d'Habitatge del Raval i l'Ajuntament de Barcelona eviten l'expulsió de sis famílies

Un acord entre l'Ajuntament de Barcelona, els veïns i la propietat d'un edifici al carrer Sant Bartomeu del Raval ha evitat l'expulsió de sis famílies, en total deu adults i tres menors. Després de més d'un any i mig de negociació entre les tres parts, finalment hi ha hagut consens per desencallar el conflicte.En concret, s'ha aconseguit un acord pel qual el propietari manté aquests sis pisos amb contractes de lloguer assequible i cedeix dos dels habitatges buits per llogar-los a famílies en situació de vulnerabilitat. Això sí, la resta de pisos de la finca, quatre, els llogarà en el mercat lliure i podrà fixar els preus que vulgui.La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament, Lucía Martín, ha celebrat l'acord alhora que ha assegurat que han necessitat molt temps per "fer entendre" a la propietat el paper de l'Ajuntament. Matín també ha llençat un missatge als propietaris del barri: "Farem servir totes les eines que tenim amb els propietaris que vulguin especular, fer fora els veïns i turistificar el centre", ha dit. Martín confia que aquest sigui el primer de molts acords.Per part del Sindicat d'Habitatge del Raval, el col·lectiu ha volgut agrair a l'Ajuntament el seu paper de mediador en el conflicte. Els activistes, però, asseguren que sense la mobilització veïnal iniciada fa dos anys el consistori no s'hagués sumat a les negociacions. "Ens deien que no s'hi podia fer res", afirmen.L'assetjament va començar fa dos anys, quan la propietat va deixar de fer tasques de manteniment al bloc, a més de no arreglar els desperfectes. En diverses ocasions també havia enviat sicaris per pressionar els veïns i mesos enrere va instal·lar una bastida a la façana sense necessitat de fer obres. "L'objectiu era evitar que entrés la llum i facilitar l'entrada als pisos des de fora", asseguren els veïns.

