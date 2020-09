La propietat del polèmic solar de Drassanes vol construir-hi una residència d'estudiants

El polèmic solar de les Drassanes que durant anys va intentar convertir-se en l'espai d'un hotel de luxe podria acabar acollint una residència d'estudiants, segons ha avançat l 'Ara . L'Ajuntament de Barcelona té previst concedir-los el permís "si es comprova que compleix tots els requisits". Les mateixes fonts apunten a l'ACN que el govern municipal "hagués preferit poder desenvolupar-hi un projecte d'habitatge assequible, que és el que necessita el barri del Raval".Si finalment s'atorga la llicència, es desencallarà el futur dels terrenys i s'allunyarà la possibilitat -com havien demanat entitats veïnals- de destinar el solar a fer habitatge social.El projecte preveu construir una residència que pugui acollir un màxim de 350 estudiants. També hi haurà dues plantes subterrànies d’aparcament per a cotxes, motos i bicicletes.El 2017 l'Associació de Veïns del Raval va reclamar a l'alcaldessa Ada Colau que comprés el solar de les Drassanes per evitar l'hotel, projecte de la cadena Praktik. El mateix any el govern Colau va denegar la llicència a l'hotel arran d'una sentència del TSJC que invalidava el pla d'usos de Ciutat Vella impulsat pel govern de Xavier Trias.Llavors les entitats veïnals van celebrar la decisió de l'executiu municipal i van demanar-li que s'avancés per fer un planejament tant de les Drassanes com del Raval Sud que estigués pensat "pel veïnat i per al veïnat".

