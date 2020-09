Tot el que sabem sobre la Covid-19 en gats: és greu? Poden contagiar als humans?

Des de l'inici de la pandèmia que arreu del món s'han detectat diversos casos de coronavirus en felins i altres animals. A Catalunya es va notificar el del gat Negrito, que convivia amb una família afectada per la Covid-19. L'animal va presentar dificultats respiratòries compatibles amb la infecció i després de mort es va engegar un estudi per determinar fins a quin punt els gats poden contagiar-se del coronavirus o passar-lo en humans.Les conclusions de la investigació s'han publicat aquest dilluns a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) i destaquen que els gats poden infectar-se de coronavirus però que també poden generar una resposta immunitària eficaç. Així mateix també descarten la transmissió dels felins als humans.Per determinar-ho, l'equip de recerca de l’IRTA-CReSA juntament amb investigadors de l’IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Centre (BSC) i veterinàries de l’Hospital Veterinari Sant Mori, van fer proves serològiques al gat Negrito i a un altre que convivia a la llar, el Whisky, i van determinar que tots dos havien desenvolupat anticossos a la malaltia. "En ambdós casos hem detectat anticossos neutralitzants, és a dir, que tenen la capacitat d’unir-se al virus i bloquejar-lo", explica Julià Blanco, investigador IGTP a IrsiCaixa, "això és important ja que ens demostra que el sistema immunitari dels gats pot fer front al SARS-CoV-2 i, en aquests casos en concret, protegir-los per tal que no desenvolupin símptomes", afegeix.Sobre la possibilitat de contagi entre gats, actualment hi ha estudis experimentals que demostren que els gats poden transmetre el coronavirus a altres gats propers però sense presentar signes clínics. No obstant, les primeres sospites dels investigadors eren que tant el Negrito com el Whisky s’haurien infectat a partir dels seus propietaris perquè no havien tingut contacte amb altres gats. Per comprovar-ho, l’equip ha analitzat la seqüència genètica del virus que tenia el Negrito i han vist que "té un 99,9% de similitud amb el virus del propietari que va morir, això suggereix que el gat es va infectar directament des dels membres de la família", explica Marc Noguera-Julián, investigador d’IrsiCaixa.Malgrat això també cal tenir en compte que el baix nombre de casos reportats d'animals amb coronavirus, motiu pel qual els experts segueixen remarcant que "els animals de companyia juguen un paper negligible en l’epidemiologia del SARS-CoV-2 i, en concret, els gats s’infecten de manera molt residual i no hi ha cap evidència de transmissió del virus a les persones. Es tracta d’un cas de zoonosi reversa, en què els gats són les víctimes colaterals sense que el virus els provoqui problemes de salut", constata la investigadora Júlia Vergara-Alert-

