Els acusats per tallar la Ronda de Dalt el 8-N s'emparen en la llibertat d'expressió

Els quatre acusats per tallar la Ronda de Dalt en la vaga general del 8 de novembre del 2017 han defensat aquest dilluns davant el jutge que exercien el dret a vaga formant part dels piquets informatius, que no van mostrar una actitud intimidatòria vers els vehicles i que no van escampar oli. La Fiscalia demana entre tres i cinc anys de presó per delictes contra la seguretat viària i desordres públics.Els mossos van trobar una taca d'oli amb un cubell i una escombra per escampar-lo. Els acusats han dit que no ho van veure. Si bé segueix un altre procediment penal, s'ha parlat d'un incident amb un motorista, que assegura que va perdre quatre dents per un cop però una agent ha assegurat que no tenia cap ferida oberta.Els acusats han defensat que la vaga general estava convocada legalment per la Intersindical, que es van assabentar de la convocatòria pels mitjans de comunicació i les xarxes socials i que la seva legalitat la va confirmar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)."Participàvem en un piquet informatiu, com en qualsevol vaga", ha assegurat el primer dels acusats en declarar, Francisco G. R., al que es demana la pena més alta per reincidència. En la mateixa línia que els mossos que han intervingut després, ha explicat que no hi va haver incidents amb els agents amb l'excepció de l'incident de la moto. Ha indicat que d'acord amb els mossos van decidir obrir de manera intermitent un dels carrils.La retenció provocada era important, segons els mossos, perquè era un dia amb molt de trànsit. Si bé no van sentir "amenaces", no van veure l'incident amb el motorista ni van trobar l'oli vessat fins al final de la marxa, sí que van apreciar "situacions de conflicte entre manifestants i persones que volien sortir i entrar a la ciutat". En un primer moment van demanar la presència d'agents antidisturbis però finalment van avisar que ja no calia perquè havia disminuït la tensió.Un altre dels acusats ha explicat que un motorista li va passar per sobre del peu i la policia li va demanar que anés a urgències i després presentés denúncia. L'incident amb un motorista, si bé forma part d'un altre procediment, també s'ha tractat. Un dels acusats, Moisès F. D., ha explicat que es va posar al davant de la moto perquè "intentava atropellar la gent" i ho volia impedir. Ha dit que l'home va accelerar perdent el control de la moto i va caure i després "la reacció va ser ajudar-lo a aixecar la moto". En el mateix sentit s'ha pronunciat l'altre acusat.El motorista ha defensat que el van agredir amb puntades peu, empentes i cops de puny. Ha explicat que va identificar la persona que l'havia colpejat provocant-li la caiguda de quatre dents i ho va comunicar als agents policials, però aquests es van negar a identificar-lo. Per aquest motiu ell va fer una foto i va demanant ajuda per saber qui era a les xarxes socials abans de presentar la denúncia. L'agent de la policia que va intervenir ha explicat que no va apreciar cap ferida oberta i per això no li va demanar que anés al SEM. "Això és mentida, deuen estar tapant alguna cosa", ha dit el motorista.La Fiscalia sosté que de les 7 a les 11 hores del 8N unes 200 persones van entrar per la sortida 2 de la Ronda de Dalt i es van col·locar al quilòmetre 16 de la carretera B-20, on van escampar oli amb una escombra provocant un tall de trànsit que va provocar una retenció de 15 quilòmetres que va afectar uns 4000 vehicles i 750 camions.Considera que els fets van provocar "nombroses situacions de conflicte amb els conductors" contra els quals es van adoptar "actituds intimidatòries i alguna agressió física com a un motorista" que segueix un altre procediment penal. Per un delicte contra la seguretat vial i de desordres públics demana 3 anys per tres dels acusats i 5 per l'altre per reincidència.El 8 de novembre, amb motiu de la vaga general, hi van haver més de cinquanta talls a carreteres catalanes. La demarcació de Barcelona va ser la més afectada, a les deu del matí hi havia 33 trams tallats de quinze carreteres diferents. A la mateixa hora hi havia quatre incidències a Girona, quinze a Lleida i set a Tarragona.

