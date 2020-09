Un centenar de centres valencians acaben la segona setmana amb part dels alumnes confinats

Les autoritats sanitàries del País Valencià han determinat el confinament de 121 grups de 97 centres educatius en la segona setmana del curs, del 14 al 18 de setembre, el que suposa que el 99,7 per cent d'alumnes dels centres finalitzen sense incidències en aquest període, segons ha informat la Conselleria d'Educació. Amb aquestes xifres, un total de 105 centres han acabat aquesta segona setmana amb confinament de part de l'alumnat.El 94,3% dels centres educatius sostinguts amb fons públics, 1.740 de 1.845, han impartit classes presencials amb normalitat en tots els grups d'alumnes. De la primera setmana de curs ja s'han desconfinat 23 grups de quatre centres educatius.A aquestes dades se suma l'acumulatiu de grups d'alumnes que romanen confinats totalment o parcialment de la primera setmana de curs, que són nou grups de vuit centres educatius. D'aquesta manera, un total de 105 centres educatius valencians finalitzen la segona setmana de classe amb confinament de part de l'alumnat determinat per les autoritats sanitàries.Dels gairebé 47.000 grups que tenen els centres educatius sostinguts amb fons públics, el 99,7% ha seguit les classes presencials sense que s'hagi presentat cap incidència en la segona setmana de curs.El 92,2% dels 638 centres educatius de les d'Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 50 centres educatius alacantins que tenen 58 grups confinats i, per tant, el 99,7% dels gairebé 16.700 grups d'aquesta província està rebent classes presencials amb tota normalitat.A la porvíncia de Castelló, el 96,8% dels 249 dels centres educatius no tenen cap grup confinat. En aquest cas són alumnes de 13 grups de vuit centres els que s'han hagut de confinar. Això vol dir que el 99,8% dels més de 6.000 grups d'aquestes comarques estan realitzant classes presencials sense problemes.A la província de València el 95,1% dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no tenen cap grup escolar confinat. Hi ha 47 centres que tenen 59 grups confinats, el que suposa que el 99,8% dels prop de 24.300 grups està realitzant classes presencials amb tota normalitat.

