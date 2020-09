La Moncloa i Madrid acorden la creació d'un «Grup Covid-19» per coordinar la lluita contra la pandèmia

El govern espanyol i la Comunitat de Madrid han acordat la creació d'un "espai de cooperació" per coordinar les actuacions contra la pandèmia. Aquest espai inclourà un "Grup Covid-19", que es reunirà setmanalment i on participarà el ministre de Sanitat, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, el conseller de Sanitat de la comunitat, Enrique Ruiz Escudero i el vicepresident de la comunitat, Ignacio Aguado. Les propostes que en surtin serviran de "recomanacions" a les actuacions que "continuarà executant la comunitat, en exercici de les seves competències".Aquest grup, a més, comptarà amb dues "Unitats de Suport", que es reuniran dos cops per setmana i elevaran les seves propostes al grup. Per una banda, la Unitat Territorial, que estarà formada pel conseller d'Habitatge de Madrid, l'alcalde de la ciutat, la secretària general de Coordinació Territorial i el President de la Federació Madrilenya de Municipis. Per l'altra la Unitat Tècnica, que integraran el Conseller de Justícia i Interior de la comunitat, el de Transports, el delegat del govern espanyol a Madrid, la secretària General de Transports del govern espanyol, un representant de la UME, un de la policia espanyola, de la Guàrdia Civil, el director del SUMMA-112 i el del SAMUR.En un comunicat conjunt, ambdues administracions asseguren que aquest espai de cooperació ha de donar una "resposta eficaç als greus problemes" que ha generat l'epidèmia "des de la unitat d'acció". El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat a la Comunitat de Madrid la voluntat de "col·laborar" i "donar suport" als madrilenys. "Els dos governs som conscients que estem en una lluita epidemiològica, no ideològica", ha dit, i ha situat com a objectiu doblegar "la segona corba". "El virus exigeix de sacrificis per part de totes les institucions i dels ciutadans. Hem d'actuar units", ha dit Sánchez, que confia que amb les mesures adoptades s'aconsegueixi el resultat desitjat. Tot i així, s'han plantejat altres mesures per si són necessàries.Sánchez ha desgranat el pla de resposta precoç davan del coronavirus, que dota d'un marc per donar una "resposta eficaç" davant del virus. Aquesta tarda, ha detallat Sánchez, començarà a funcionar el "Grup Covid-19" per fer un seguiment "rigorós" de la sitaució epidemiològica i adoptar les mesures necessàries. "El grup funcionarà amb cooperació, no per jerarquia. No volem tutelar ni avaluar ni suplantar una administració", ha remarcat. La primera reunió serà amb caràcter d'urgència aquesta mateixa tarda.La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dit que la capital és "el motor del país" i té les característiques perfectes per a la propagació del virus. "Madrid és Espanya a Espanya", ha remarcat la presidenta madrilenya. "Només amb actuacions conjuntes amb paraigües nacional podrem tirar endavant la situació", ha apuntat. Ayuso ha lamentat la manca de competències de Madrid per gestionar la pandèmia i ha reivindicat que la Comunitat ha demostrat la capacitat per "multiplicar" la capacitat hospitalària en cas de risc de col·lapse. "Es tracta de salvar vides", ha dit Ayuso.La presidenta madrilenya ha demanat també fer tests a la gent que arribi a Espanya d'altres països i ha lamentat la manca de recursos del govern madrileny per fer front a la situació. "Madrid sap què ha de fer", ha assegurat. Ayuso ha assegurat que Madrid dona les dades "en temps real" i ha qüestionat que "altres regions d'Europa" facin el mateix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor