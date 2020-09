ERC manté el pols i reclamarà eleccions a Torra «fins al darrer minut»

ERC continua demanant eleccions. La CUP, també. Però el president Quim Torra ja ha deixat clar per activa i per passiva que no pensa convocar els comicis a l'espera que el Tribunal Suprem resolgui si confirma o no la seva inhabilitació. Lluny, però, de donar el seu braç a tòrcer, els republicans han deixat clar que seguiran demanant acordar la data de les eleccions "fins al darrer minut" en què el president tingui facultats per convocar-les. La dicotomia que planteja ERC és la següent: o el president convoca eleccions i es respon "políticament a la repressió" escurçant el període de provisionalitat o Torra estarà renunciant a "liderar el futur del país" i serà l'Estat qui controli els tempos.Així ho ha plantejat aquest dilluns la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, que ha admès que l'independentisme no està aconseguint posar-se d'acord o que això és precisament el que vol tant l'Estat com l'unionisme. La dirigent republicana ha insistit que Catalunya estarà abocada a les eleccions perquè si no les convoca el president ho farà el Suprem apartant Torra, amb la qual cosa ha demanat que es tingui en compte el temps de interinatge que s'instal·laria al Palau de la Generalitat.Si és Torra qui convoca, ha insistit Vilalta, les eleccions serien al cap de 54 dies. En canvi, si el Suprem aparta el president -fet que ha considerat que seria una "barbaritat"-, s'activarien deu dies per triar un candidat alternatiu a la presidència. En cas de no arribar-se a cap acord -i, de fet, l'independentisme ja ha descartat nomenar un substitut-, es prorrogaria el termini dos mesos més i seria quan s'esgotés aquest calendari quan els comicis es convocarien al cap de 54 dies més. A la pràctica, quasi quatre mesos que, segons ERC, anirien en detriment de comptar amb un govern "fort, cohesionat i útil" per fer front a la pandèmia.Vilalta ha reconegut que per posar-se d'acord les tres parts en negociació hauran de "cedir". Amb tot, els republicans defensen que la convocatòria d'eleccions és "la millor" de les solucions i de portes endins reconeixen que és JxCat qui bloqueja aquesta possibilitat. Vilalta ha argumentat que si la setmana passada van votar en contra de la petició d'eleccions que feia l'oposició en el debat de política general és perquè volen que aquesta proposta sigui fruit d'un acord i no carn de canó de l'oposició per "desgastar" el Govern.ERC ha volgut deixar clar que la possible inhabilitació de Torra no tindrà només efectes en la governabilitat de Catalunya, sinó també en la relació amb el govern espanyol. Els republicans admeten que aquest escenari dificultaria molt la reunió de la taula de diàleg, que insisteixen que ha d'estar liderada pel president de la Generalitat. "Si el Suprem inhabilita Torra, a Catalunya no tindrem president", ha advertit la portaveu republicana.Vilalta també ha tornat a insistit que per avançar en la resolució del conflicte només contemplen la via de l'amnistia, malgrat que reconeixen algunes de les virtuts que tindria la reforma del delicte de sedició. Per exemple, en termes de "democratització" del propi Estat.

