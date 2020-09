La PAH reclama al govern espanyol una moratòria de desnonaments «real» fins a finals del 2021

Les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de tot l'estat espanyol han protestat simultàniament aquest dilluns en diverses ciutats per reclamar al govern de PSOE i Podem que allargui la moratòria de desnonaments fins al 2021. A Barcelona, la PAH s'ha concentrat davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. El seu portaveu, Santi Mas de Xaxàs, ha augurat una "tardor dantesca" pel que fa a l'onada de desallotjaments si no es prenen mesures.La protesta ha tingut lloc després que la setmana passada es registressin almenys 149 avisos de desnonament a la capital catalana. "Es tracta d'una moratòria que deixa molta gent enrere i fa una distinció molt perversa entre les famílies vulnerables per culpa de la covid-19 –que queden protegides- mentre deixa fora la resta de casos vulnerables anteriors a la pandèmia", ha criticat Mas de Xaxàs.Una situació que pot anar a pitjor, segons la PAH, si la moratòria no s'allarga almenys fins a finals de 2021. "És quan creiem que ja hi haurà una Llei d'Habitatge que realment acabi amb aquesta xacra dels desnonaments, amb més d'un milió de casos des del 2008 a Espanya", ha puntualitzat el portaveu de la PAH."Abans de la crisi de la covid-19 hi havia uns 50 desnonaments per setmana. La xifra s'ha triplicat i cal impulsar d'una vegada una moratòria real que aturi tots els desnonaments", ha insistit el portaveu de la PAH Barcelona.

