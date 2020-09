Del comando Dixan a la persecució d'anarquistes: les altres operacions Judes

Tot just fa un any, la Guàrdia Civil desplegava en diversos punts de Catalunya l'anomenada operació Judes contra els Comitès de Defensa de la República (CDR), a pocs dies que es publiqués la sentència de l'1-O. Set persones van acabar el dia en presó preventiva acusats d'organització terrorista, un delicte que, amb el pas dels mesos, es va anar desmuntant malgrat que en un primer moment bona part dels mitjans de comunicació espanyols ho van donar per fet. Van passar més de tres mesos en presó preventiva, en condicions molt dures, fins que van ser alliberats. La causa continua oberta i el delicte de terrorisme continua pesant sobre tots els acusats, malgrat que els investigadors continuen sense poder provar res.No és el primer cop que l'Estat utilitza el delicte de terrorisme per a perseguir la dissidència. Ha passat amb l'independentisme, però també amb l'anarquisme o amb l'esquerra abertzale, al País Basc. En molts casos, aquestes grans operacions impulsades per l'Audiència Nacional han acabat sense poder acreditar el suposat terrorisme. Els afectats, però, ja han passat per la presó en condicions molt dures per les limitacions de drets que permet la llei antiterrorista. Ha passat amb els CDR -en aquesta entrevista amb NacióDigital, Jordi Ros i Eduard Garzón denunciaven maltractaments de la Guàrdia Civil- però també amb el comando Dixan, l'operació Pandora o els joves d'Altsasu. Repassem a continuació les altres "operacions Judes":

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor