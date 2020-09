Els 75 milions de persones que el 2030 hauran oblidat el coronavirus

L'any 2030 es calcula que hi haurà 75 milions de persones que patiran Alzheimer. Són les persones que, encara no ho vulguin, hauran oblidat l'actual pandèmia del coronavirus. I aquesta dada impactant és un dels reclams de la campanya de la Barcelona Alzheimer Treatment & Research Centre de la Fundació ACE per commeorar el dia mundial d'aquesta malaltia.La doctora Mercè Boada, cofundadora i directora mèdica de Fundació ACE, assenyala que “el context creat per la Covid-19 ha tingut un fort impacte en el dia a dia de les persones amb Alzheimer i és fonamental que la societat prengui consciència de la malaltia: ens afecta a tots i la implicació de tota la ciutadania és imprescindible”.L’atenció a les persones amb Alzheimer s’ha convertit en prioritària en una època marcada per la Covid-19. En aquest sentit, Fundació ACE s’ha adaptat a la telemedicina en temps rècord per tal d’assegurar la continuïtat de l’atenció a les persones amb Alzheimer i les seves famílies en qualsevol context. La doctora Boada fa èmfasi en que “davant del coronavirus, és més important que mai l’atenció als pacients i cuidadors i, amb l’adaptació a la telemedicina, podem garantir l’atenció i fer seguiment de tots els usuaris”.Actualment, la malaltia d'Alzheimer afecta 50 milions de persones al món, essent la demència més comuna. Segons dades del Ministeri de Sanitat, a l'estat espanyol ja s'han diagnosticat més de 800.000 casos i es preveu que, el 2050, el nombre ascendeixi fins a arribar a 132 milions d'afectats a tot el món.L’Alzheimer es caracteritza per l'aparició lenta dels símptomes que evolucionen al llarg del temps: pèrdua de memòria, canvis en el caràcter i la conducta, i problemes en el llenguatge i l'orientació. En general, es diagnostica en persones majors de 65 anys, tot i que cada vegada es detecten més casos d'aparició precoç. Ara per ara, encara no s'ha identificat la causa de la malaltia d'Alzheimer, no existeix cura i els tractaments són més efectius en les primeres etapes.Per això, la recerca se centra en l’actualitat en la prevenció i la detecció precoç. En aquest sentit, des de Fundació ACE es realitzen, des del 2008, revisions gratuïtes de memòria per a qualsevol persona major de 50 anys.

