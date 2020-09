VÍDEO Un treballador frustra un atracament amb pistola en una botiga de Terrassa

La valentia d'un treballador va frustrar un atracament a punta de pistola en un locutori de Terrassa. Tal com es mostra en un vídeo compartit a xarxes, l'assaltant entra a l'establiment i apunta amb l'arma al dependent, que lluny de cedir, li planta cara enfrontant-s'hi cos a cos i fent-lo fora finalment del local.Els fets van tenir lloc, tal com han confirmat fonts de Mossos d'Esquadra a, aquest dissabte 19 de setembre al voltant de les 14.35. Fins ara no hi ha hagut detencions, però tant la policia catalana com la Policia Municipal de Terrassa investiguen els fets.

