El comitè d'experts reclama invertir 5.000 milions d’euros a la sanitat catalana en cinc anys

Incrementar en 5.000 milions d'euros el finançament a la sanitat catalana en els pròxims cinc anys. Aquesta és la demanda principal del comitè d'experts nomenats pel Govern i que tenen l'encàrrec d'esbossar els canvis en el sistema de salut pública. La xifra és superior als 1.500 euros de retallades registrades del 2010 al 2014 i obeeix a la voluntat dels experts d'equiparar el sistema de salut català al d'altres països europeus.El comitè demana prioritzar que l’increment de pressupost vagi destinat a aquelles àrees del sistema sanitari públic que es considerin estratègiques. També planteja que l'esforç econòmic vagi destinat a la despesa en recursos humans, així com en inversions sanitàries en infraestructures i equipaments per solventar l’obsolescència tecnològica que pateix el sistema.

L'informe també demana revisar i prioritzar la cartera de serveis amb criteris d’efectivitat i cost, aaluar els resultats dels centres sanitaris i promoure la fixació transparent d’un preu just per als nous fàrmacs. També integrar els mètodes i fonts tradicionals de vigilància epidemiològica amb la intel·ligència artificial i altres aproximacions innovadores de la ciència de les dades.El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut que l'impacte de la Covid-19 ha marcat la redacció de l'informe, que recull necessitats expressades històricament i accentuades ara a causa de l'epidèmia.En aquest sentit, l'informe demana abordar la salut públic posant especial èmfasi en els col·lectius més vulnerables. A més, insta el Govern a generar una aliança estratègica amb organitzacions públiques, món local, empreses i sector no lucratiu amb un comitè mixt i interdisciplinari per prendre decisions consensuades i a definir i desplegar un model de salut comunitària que contribueixi a reduir els efectes de les desigualtats.L'informe també apunta la necessitat de millorar les condicions laborals dels professionals del sistema de salut i establir de forma preferent la contractació indefinida com a mètode d'incorporació. Les recomanacions del comitè d'experts també reivindiquen la participació ciutadana en el disseny del sistema de salut, així com la seva transformació digital i l'aposta per la recerca.Ara el comitè ha entregat l'informe al grup interdepartamental del Govern, que serà l'encarregat d'estudiar-lo i decidir quin ús en fa.

