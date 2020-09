«Watchmen» triomfa als Emmys de la pandèmia

"Watchmen" s'ha alçat com el triomfador d'una gala dels Emmys marcada per la pandèmia. De les 26 nominacions amb que comptava la producció, s'ha emportat 11 guardons, destacant el de millor minsèrie. Les altres dues sèries premiades a a la gala han estat "Succession", produïda també per HBO, que s'ha emportat el premi a millor drama, i "Schitt's Creek", que ha estat reconeguda com a millor comèdia.Així mateix, aquesta última producció també s'ha fet amb el premi a millor actriu, millor actor secundari i millor guió. De fet, malgrat "Schitt's Creek" s'hagi emès a través de Netflix, l'autèntica triomfadora de la nit va ser HBO. Mentre que Netflix ha aconseguit un total de 21 guardons, HBO l'ha superat amb 30.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor