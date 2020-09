«Schitt's Creek» i «Succession» triomfen als Emmys de la pandèmia

Les sèries Schitt's Creek (7 guardons majors) i Succession (5 guardons majors) han estat les grans triomfadores de la gala dels Emmy més surrealista que es recorda. Marcada per la pandèmia de coronavirus i per unes estrictes mesures de seguretat, l'organització havia estructurat una cerimònia amb moltes connexions en directe, els nominats en localitzacions especials i Jimmy Kimmel sent el conductor des d'un plató.HBO va ser la indubtable guanyadora de la nit. La plataforma ha acabat demostrant que l'aposta pel contingut estrictament de qualitat que havia assumit és una fórmula d'èxit. Watchmen és la sèrie que s'ha alçat amb més guardons (11, perquè es compten els tècnics, entregats la matinada de diumenge), seguida per Succession (10) i Ozark (9, la primera més ben situada per Netflix).Aquesta última plataforma, la reina de totes pel que fa a subscripcions i contingut a nivell mundial, era la favorita pel nombre total de nominacions a les quals optava: 37. En premis de major nivell només s'ha emportat 2 guardons. Els intèrprets principals que han rebut guardons per a les seves produccions han estat Eugene Levy i Catherine O'Hara (els dos per Schitt's Creek), Jeremy Strong (Succession), Zendaya (HBO), Mark Ruffalo (I Know This Much Is True) i Regina King (Watchmen).

