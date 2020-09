Els comuns celebren que la reforma de la sedició acostarà la «solució del conflicte»

Catalunya en Comú celebra que els socialistes es facin seva la reforma del delicte de sedició que el seu cap de llista, Jaume Asens, ha abanderat en els darrers mesos. Els comuns, que reivindiquen la paternitat de la proposta, s'han mostrat aquest dilluns satisfets que el president Pedro Sánchez renovi el compromís amb impulsar per la via ràpida aquest canvi normatiu que podria suposar un escurçament de la pena dels líders independentistes empresonats i, fins i tot, la seva llibertat. "La reforma de la sedició i la nova reunió de la mesa de diàleg ens diuen que estem més a prop que ahir de trobar una solució política del conflicte amb Catalunya", ha celebrat el portaveu de la formació, Joan Mena.Els comuns han fet aquestes declaracions després que la setmana passada una majoria del Parlament votés a favor d'aquesta reforma -ERC hi va donar suport i JxCat es va abstenir- i que en els darrers dies hagi transcendit que la intenció de la Moncloa és que la reforma s'impulsi per lectura única per aprovar-la abans de finals d'any i, probablement, abans també de les eleccions catalanes."Portem molt de temps intentat que això sigui una realitat. És la solució més ràpida i efectiva perquè els presos puguin tornar a casa", ha insistit Mena, que ha subratllat el paper clau de la figura d'Asens en un moment en què el PSC també intenta capitalitzar l'impuls de la reforma. De fet, Mena ha insistit que, si aquesta via està sobre la taula en termes reals malgrat els canvis de posicionament del PSOE en els darrers mesos és per la presència de Podem en la coalició de govern.Catalunya en Comú continua també amb la seva estratègia de pressió als socialistes perquè Ciutadans quedi fora de l'equació de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, una aposta que Sánchez continua mantenint. El portaveu dels comuns ha situat aquesta vegada com a argument les mesures "injustes, lamentables i ineficaces" que el PP està aplicant per intentar frenar la pandèmia a Madrid amb el suport de Cs i que suposen una "segregació de classe"."Ciutadans suposa fer entrar a Catalunya la ideologia i el sectarisme ideològic de la senyora Ayuso", ha advertit Mena, que ha demanat que es treballi per abocar el partit taronja a la "irrellevància política" tant pel que fa a la negociació dels pressupostos com en la governabilitat de Catalunya en cas que el president Quim Torra sigui inhabilitat.

