Vuit frases inoblidables de Ruth Bader, jutgessa i icona feminista

Aquest cap de setmana les xarxes socials s'omplien d'imatges de Ruth Bader Ginsburg, jutgessa del Tribunal Suprem dels Estats Units i icona de la lluita per la igualtat de drets entre homes i dones. La jurista va morir aquest divendres als 87 anys a causa d'un càncer. Des que es va llicenciar en Dret, a mitjans dels anys 50, que es va dedicar a defensar les llibertats civils i a denunciar les discriminacions que vivien i que viuen les dones.Discriminacions que ella mateixa va haver de patir en la seva pròpia pell des dels seus inicis. Quan es va matricular a la Universitat de Harvard era considerada "un cas estrany": i és que formava part de les nou dones, entre 500 homes, que estudiava al centre. De fet, el degà de la universitat les va convocar a un sopar i els va fer explicar, una per una, perquè consideraven que eren dignes d'ocupar una plaça que podria estar ocupant un home.Tot i les dificultats, la Ruth Bader Ginsburg mai es va rendir i no només es va convertir en una de les millors alumnes de Harvard, sinó en la segona dona de la història en ocupar un lloc al Tribunal Suprem dels Estats Units. Us deixem amb algunes frases seves.

