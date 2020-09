VÍDEOS El públic es revolta al Teatro Real de Madrid per l'aglomeració d'assistents

Vergüenza en el @teatro_real en la jornada de hoy de Un Ballo in Maschera. Mucho control de acceso por turnos, pero todas las butacas ocupadas sin distancia de seguridad Las de paraíso, claro. En platea mínimo dos sitios libres entre cada grupo de asistentes. Oh, sorpresa pic.twitter.com/N9F1chf9Wn — Un Congrio (@UnCongrio) September 20, 2020

Ahora mismo piando... @EmiliaChacon: '20.08 hrs. Teatro Real de Madrid. Se retrasa el comienzo de ‘Un baile de máscaras’ por quejas de los asistentes ante la falta de distancia de seguridad en la zona alta del teatro. Y… pic.twitter.com/rXgLpb8rUu, see more https://t.co/7X2bBFNYA5 — Guardián del Códice (@elcodicenegro) September 20, 2020

Indiganció entre el públic del Teatro Real de Madrid aquest diumenge vespre després per l'aglomeració de públic en plena pandèmia - a excepció de la platea- i al mig dels confinaments de determinats punts de la comunitat.A les imatges es veu com a les zones del galliner no hi ha distàncies de seguretat i els espectadors comencen a queixar-se per la manca de mesures sanitàries i la falta de distància interpersonal. El desori va acabar obligant a que s'hagués de cancel·lar l'obra que estava prevista i moltes persones van acabar abandonant el recinte demanant que se'ls tornés l'entrada.Aquest dilluns el teatre ha fet un comunicat defensant que complien totes les mesures legals vigents i que només s'havia omplert un "51%" de l'aforament de la sala. Expliquen que durant les protestes també es va avisar per megafonia que podien ocupar altres seients o reclamar l'import de l'entrada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor