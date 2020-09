Jordi Pesarrodona, a l'entrada del jutjat: «Han perdut encara que em condemnin»

Jordi Pesarrodona saluda la gent concentrada just abans d'entrar a judici. Foto: Pere Fontanals

Un centenar llarg d'independentistes s'han acostat als jutjats de Manresa per donar suport a Jordi Pesarrodona, que serà jutjat aquest dilluns per un delicte de desobediència greu pel seu paper a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Entre abraçades, selfies i missatges d'ànim, el pallasso i exregidor de Sant Joan de Vilatorrada s'ha obert pas per arribar a les portes dels jutjats.Pesarrodona ha estat rebut pels líders de Junts Laura Borràs i Eduard Pujol, per molts alcaldes d'ERC de la Catalunya Central i, en general, per regidors de les tres forces independentistes.A les portes del jutjat, Pesarrodona ha destacat que l'informe de la Guàrdia Civil l'acusava de "incitació a l'odi i lideratge tumultuós, però em van absoldre, i ara s'han inventat el delicte de desobediència greu perquè es tracta d'una persecució personal", ha afirmat. "Hem demanen més pena que al President Torra, a Santi Vila o Laura Borràs", ha dit, "és acarnissament", ha assegurat.Malgrat tot, l'exregidor s'ha mostrat optimista tot afirmant que "el judici està guanyat abans d'entrar, ja que han perdut encara que em condemnin, i si no em condemnen quedarà clar que era una persecució política".L'advocat de Pesarrodona, David Casellas, no ha volgut fer declaracions abans d'entrat al judici, però ha explicat que a l'inici de la vista presentarà una sèrie d'irregularitats en el procediment "que podrien comportar el seu arxiu o el seu ajornament", tot guardant-se quins són aquests arguments.Abans d'entrar a judici, els assistents i Jordi Pesarrodona han cantat Els Segadors entre crits de llibertat i d'ànim cap a l'exregidor de Sant Joan.Des de l'1 d'octubre de 2017, Jordi Pesarrodona porta un seguit d'anades i tornades als jutjats de Manresa. Primer per l'intent d'acusar-lo d'un delicte d'odi i de lideratge tumultuós, que fins que no van canviar la titular del jutjat número 2 de Manresa no va arribar el seu arxivament.Paral·lelament, Jordi Pesarrodona va iniciar un procediment contra la Guàrdia Civil per les seves càrregues a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada durant el referèndum de l'1-O, i ara amb el judici per desobediència greu al que s'enfronta aquest dimecres al matí.

