Puigdemont apel·la l'unionisme a fer costat a Torra si és inhabilitat

Respecte a la confrontació amb l'Estat Puidemont ha assegura que cal fer "confrontació intel·ligent", "Que jo sigui eurodiputat i a l'exili i no en una cel.la, que és on m'hauria volgut l'Estat, és confrontació intel·ligent, com també ho va ser el 20-S", ha dit malgrat que després ha aclarit que no volia desmerèixer els presos polítics i la seva opció. Unes eleccions en les que hauria de competir directament amb el PDECat, que malgrat la trencadissa amb el partit i la baralla per les sigles de JxCat, Puigdemont assegura que hi ha una bona relació. De fet, a la pregunta de si la destitució de Carme Chacón (figura rellevat dins del PDECac) responia a alguna mena de purga dins del nucli de l'executiu, el líder de Junts ho ha negat. "Em consta que encara hi ha militants del PDECat que a les estructures de Govern", ha assegurat.Per altra banda, Puigdemont ha respost a les declaracions del president espanyol Pedro Sánchez, en que quest diumenge acusava l'independentisme de judicalitzar i ha afirmat que aquestes paraules no fam més que "mostrar la dimensió tràgica" de la situació de l'estat espanyol.Respecte a la confrontació amb l'Estat Puidemont ha assegura que cal fer "confrontació intel·ligent", "Que jo sigui eurodiputat i a l'exili i no en una cel.la, que és on m'hauria volgut l'Estat, és confrontació intel·ligent, com també ho va ser el 20-S", ha dit malgrat que després ha aclarit que no volia desmerèixer els presos polítics i la seva opció.

De la mateixa manera, ha insistit que la resposta a la inhabilitació de Torra ha de ser "unitària" per part del conjunt de l'independentisme un cop el Suprem faci ferm que decideix inhabilitar Torra. Un unitat que els darrers dies s'ha vist més que qüestionada, però que Puigdemont defensa que perquè hi sigui primer cal fer "camí per trobar-la".Puigdemont ha recordat que el congrés de JxCat encara no ha culminat i que, per tant, no estan convocades les primàries per escollir els candidats a les pròximes eleccions. En aquest sentit, no ha volgut deixar en clar si es presentarà al procés per a figurar com a cap de llista de JxCat. "Ara no és el moment de prendre cap decisió", ha afirmat, sense deixar la porta tancada del tot a aquesta possibilitat.