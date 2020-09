Arrenca el judici contra dos exdirectius del Cesicat per interceptar correus dirigits a consellers del Govern

L'Audiència de Barcelona comença a jutjar matí dos exalts càrrecs de la Generalitat per haver interceptat correus electrònics dirigits als exconsellers Felip Puig i Ramon Espadaler. La vista oral s'allargarà fins dimecres, segons la planificació del tribunal. Carles Flamerich, exdirector general de Telecomunicacions i expresident del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), i Xavier Panadero, exresponsable de Gestió d'Incidents del mateix organisme, s'enfronten a penes de quatre anys de presó per haver creat un sistema per llegir els correus que un extreballador del Cesicat enviava a tots els correus de la Generalitat. A banda dels quatre anys de presó i tres mesos de presó, la Fiscalia també demana una inhabilitació de vuit anys per als dos acusats per revelació de secrets. L'acusació particular demana cinc anys de presó i dotze d'inhabilitació.En el seu escrit, la Fiscalia explica que l'excolaborador Albert G. va començar el març del 2013 a enviar correus electrònics als dos acusats i altres alts càrrecs de la Generalitat, entre altres al conseller d'Empresa i Ocupació Felip Puig, de qui depenia el Cesicat, i posteriorment al d'Interior Ramon Espadaler. En els missatges explicava suposades irregularitats i deficiències observades en el funcionament del Cesicat. Segons aquest treballador, els contractes públics del Cesicat s'adjudicaven a empreses relacionades amb la sectorial de les TIC de CDC, liderada per Flamerich, i també denunciava vulnerabilitats de seguretat.Els acusats van decidir descobrir tot el que el treballador podia comunicar "qüestionant la seva professionalitat" i, sense autorització judicial ni cap paràmetre d'actuació pautat legalment, van crear un sistema d'interceptació de correus. Així, es filtraven tots els mails que el treballador enviava des del seu correu a destinataris del domini gencat.cat. Aquest sistema va crear una bústia accessible pels acusats a la qual arribaven tots aquests correus, que també arribaven als seus destinataris legítims. Un dels correus, enviat el 14 de maig als consellers citats, va ser llegit i respost per Flamerich. A més, molts dels correus que l'extreballador enviava rebien un missatge automàtic de resposta poc després que deia que havia estat llegit per Flamerich o Panadero.La investigació va ser arxivada provisionalment pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, el mateix que va investigar bona part de l'organització de l'1-O, arran d'un informe dels Mossos d'Esquadra que no veia cap delicte, però l'Audiència va obligar a reobrir i comença avui a jutjar el cas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor