La Fiscalia sospesa arxivar la causa del rei emèrit per l'AVE de la Meca

Els quatre fiscals coordinats pel fiscal del Tribunal Juan Ignacio Campos s'inclinarien per arxivar les diligències obertes a Joan Carles I sobre un presumpte delicte de suborn en l'adjudicació de l'obra de l'AVE segons ha publicat el diari ARA . L'operació es va realitzar el 2008, través del pagament d'una comissió de 100 milions de dòlars (64,8 milions d'euros) a un compte suís de l'emèrit.El rotatiu assegura que fonts coneixedores de la investigació apunten a la inviolabilitat que va protegir al monarca fins a la seva abdicació el 2014 com a una "muralla infranquejable" per exigir-li responsabilitat penals, en el cas que n'hi hagi. Ara bé, el diari explica que, tot i que no es tracta d'una decisió definitiva, aquesta seria l'orientació.La investigació realitzada a Ginebra per la Fiscalia Anticorrupció s'ha basat sobre la documentació relativa a la fundació Lucum, de la qual Joan Carles era el primer i únic beneficiari fins el 2011, quan va designar el seu fill Felip com a segon beneficiari. Però sembla que l'única via per superar la inviolabilitat de l'emèrit es trobaria en la fundació Zagatka (enigma en rus), creada el 2003 a Liechtenstein.Entre els seus beneficiaris, aquesta fundació té a Joan Carles de Borbó i Borbó, a Felip de Borbó i Grècia i a les filles de l'emèrit, Elena i Cristina. El primer beneficiar és Álvaro d'Orleans-Borbó i el seu fill, Andrés d'Orlenas-Borbó i San Martino, n'és el segon.

