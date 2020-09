"Irrenunciable dret a decidir"

Per Anonim 1234 el 21 de setembre de 2020 a les 10:45 0 0

Tot està mal plantejat des del principi; no es tracta de dret a decidir: es tracta de que som un pais ocupat i on l'ocupant ha establert tants dels seus ciutadans que ja són la meitat de la població i aixó tergiversa la imatge del que vol la "població catalana" (perquè la meitat no són catalans: són espanyols que viuen a Catalunya i que estan encantats amb aquesta ocupació). Si parlem de "dret a decidir", ens fiquem en el joc legal en el que espanya té totes les de guanyar.