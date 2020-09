Una filtració revela la tolerància de la gran banca amb els diners en negre

La documentació filtrada relativa a uns dos bilions de transaccions en els anomenats Arxius FinCEN publicats avui revelarien la tolerància de les grans institucions financeres amb el diner negre de criminals i com els permeten moure fons per dos bilions de dòlars arreu del món.Per exemple, la documentació apunta que JP Morgan va moure més de 1.000 milions de dòlars a través de Londres sense saber qui era el seu amo. El banc va descobrir més tard que es tractaria d'un dels inclosos en la llista dels deu delinqüents més buscats de l'FBI, la policia federal nord-americana.També demostra com un dels aliats de el president rus, Vladímir Putin, va utilitzar un compte de Barclays Bank a Londres per evitar les sancions imposades pels Estats Units i els seus aliats. Part dels diners es van utilitzar per comprar obres d'art.La documentació ha estat obtinguda per BuzzFeed News, que l'ha compartit amb el Consorci Internacional de Periodisme d'Investigació (CIPI). Recull 2.500 documents, la majoria remesos pels mateixos bancs a les autoritats nord-americanes entre 2000 i 2017, sobre conductes sospitoses dels seus propis clients.Aquest tipus de documentació FinCEN serveix per informar de comportaments sospitosos, però no recullen proves concretes d'actes delictius. El nom, FinCEN, procedeix de la Xarxa d'Investigació de Delictes Financers d'Estats Units (FinCEN), un organisme dependent del Departament de Tresor que obliga a informar de possibles transaccions delictives en dòlars, encara que siguin fora dels Estats Units.Aquests Informes d'Activitat Sospitosa (SAR, per les sigles en anglès) s'emeten quan una entitat sospita que els seus clients puguin estar realitzant operacions il·legals.Amb això es pretén combatre el blanqueig de capitals resultat d'activitats delictives. A més, les entitats tenen obligació de cessar les operacions d'un clients quan considerin que es pot estar cometent un delicte, sense esperar una intervenció de les autoritats.Aquests documents donen "un panorama del que saben els bancs sobre els vasts fluxos de diner negre a tot el món", ha explicat un dels membres del CIPI, Fergus Shiel, en declaracions a la BBC, un dels mitjans participants.A més, Shiel ha destacat que aquests documents donen una idea de l'enorme quantitat de diners de procedència il·lícita que circula, ja que els dos bilions de dòlars en transaccions serien "només una petita porció" de diners de què s'informa en els SAR.De fet, el Regne Unit està considerat una "jurisdicció d'alt risc", com Xipre, segons la divisió d'intel·ligència del FinCEN causa de la gran quantitat d'empreses amb seu al Regne Unit que apareixen en els SAR, més de 3.000. Regne Unit és el país amb més mencions d'empreses en els documents.La documentació esmenta a més el Banc Central de Emirats Àrabs Units per les sancions a l'Iran, a Deutsche Bank per moure diners del crim organitzat, terroristes i traficants de droga o Standard Chartered, que va moure diners per al Banc Àrab durant més d'una dècada malgrat que un dels comptes es va utilitzar per finançar activitats terroristes.La filtració dels documents FinCEN segueix a altres com els Papers del Paradís de 2017, els Papers de Panamà de 2016 o la Llista Lagarde de 2015.En aquest cas és diferent perquè no es tracta de documents de dos o tres bancs, sinó de multitud d'entitats, i podria afectar la seguretat nacional dels Estats Units, posar en risc investigacions obertes o afectar institucions i individus esmentats.