Denuncien insults homòfobs d'un revisor de Renfe a un passatger a l'estació de plaça Catalunya

🔴Denuncien a l'OCH haver patit una agressió homòfoba per part d'un revisor de #Renfe a Plaça Catalunya. El revisor hauria insultat amb un "que et follin puto maricón" a la víctima.



➡️Condemnem els fets, ens posem a disposició de la víctima i activem protocols. @BCN_CiutatDrets pic.twitter.com/BwJK5FzRH8 — Observatori contra l'homofòbia (@OCL_H) September 20, 2020

L'Observatori Contra l'Homofòbia ha denunciat insults homòfobs per part d'un revisor de Renfe a un passatger. Segons ha explicat el president de l'Observatori, Eugeni Rodríguez, un revisor de Renfe hauria agredit verbalment un passatger a l'estació de plaça Catalunya de Barcelona, on l'hauria cridat i insultat.Els fets van tenir lloc el divendres 18 a les 7.20 hores. Renfe, per la seva banda, ha anunciat que obrirà un expedient informatiu per esclarir els fets. Segons ha explicat a companyia ferroviària a l'ACN, encara que "no es pot anticipar" el resultat de l'expedient abans de recollir tota la informació "no es toleraran" aquest tipus de conductes.A més, Renfe s'ha compromès a mantenir informats del procés de l'expedient tant a la víctima com a l'Observatori.La víctima, que va fer públic el cas a les xarxes socials, ha agraït el suport d'alguns viatgers que li van fer costat durant l'agressió i van increpar el vigilant i ha avançat que presentarà una denúncia. L'OCH s'ha posat a la seva disposició per fer-li acompanyament, ha activat el protocol a la ciutat de Barcelona i ja s'ha posat en contacte amb la regidoria de Drets i Ciutadania de la ciutat.L'OCH ha remarcat que el transport públic ha de ser "un espai amable i segur per al col·lectiu LGBTI" i ha remarcat que aquest tipus de conductes "no poden venir per part dels treballadors". D'altra banda, ha celebrat la predisposició de Renfe a estudiar els fets.Segons dades de l'OCH, aquest 2020 hi ha hagut 136 agressions homòfobes a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor