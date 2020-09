Hi haurà nous virus que es transmetin pels animals, segons l'OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), avisa que la probabilitat de nous virus transmesos entre animals i persones s'incrementa a causa de la industrialització de les societats."Sabem amb certesa que en el futur hi haurà nous virus i una altra de les anomenades malalties X. Però també tenim les eines per frenar-los i sabem que l'única forma d'afrontar aquestes amenaces globals és amb una comunitat global, unida en solidaritat i compromesa amb la cooperació", ha dit en roda de premsa.En aquest sentit, i centrant-se en la pandèmia de la Covid-19, el director general de l'OMS ha subratllat l'augment de casos i morts que s'estan produint en les últimes setmanes al món, fet que està posant una altra vegada en perill la capacitat hospitalària dels països.Per això, ha demanat als governs que implementin mesures concretes per reduir la propagació del coronavirus, garantir l'assistència sanitària i protegir els professionals sanitaris. A més, ha instat els ciutadans a seguir mantenint la distància física, netejar-se les mans, mantenir les finestres obertes en espais tancats i evitar acudir a llocs amb molta gent."Aquesta pandèmia ha demostrat que, independentment que els països siguin rics o pobres, els sistemes de salut es poden veure completament aclaparats i els serveis essencials poden col·lapsar", ha dit, per tancar avisant que "tots els països han de treballar junts i invertir per garantir que una pandèmia d'aquesta magnitud i gravetat mai torni a succeir".

